Tournoi des six nations féminin: l'Angleterre, dernière marche à franchir pour les Bleues

Les Françaises, après leur victoire, 28-8 face à l'Ecosse, lors du Tournoi des Six nations, le 10 avril 2022 à Glasgow ANDY BUCHANAN AFP/Archives

4 mn

Bayonne (AFP) – Plus qu'une marche à franchir pour les Bleues et quelle marche! Pour espérer remporter le Grand Chelem, le XV de France féminin a donc rendez-vous comme prévu samedi (15h15) à Bayonne avec l'Angleterre, triple tenante du titre et première nation mondiale.