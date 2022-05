A New York, "La Carte postale" d'Anne Berest décroche le Goncourt version américaine

L'écrivaine américaine Siri Hustvedt échange Nikhita, étudiante en littérature française et francophone à l'université Harvard lors de la remise du "Choix Goncourt United States", une déclinaison américaine du prix littéraire français lors d'une cérémonie à la Villa Albertine des services culturels de l'ambassade de France à New York, le 30 avril 2022 Kena Betancur AFP

New York (AFP) – Le récit sur l'Holocauste et sur les racines juives de l'écrivaine française Anne Berest, "La Carte postale", au coeur d'une polémique dans le milieu littéraire parisien, a décroché samedi à New York le premier prix Goncourt version américaine.