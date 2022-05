Cambadélis appelle des figures du PS à "s'opposer" à un accord avec LFI et "refonder" le parti

L'ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis le 17 juillet 2017 à Paris ALAIN JOCARD AFP/Archives

Paris (AFP) – De François Hollande et Anne Hidalgo à "tous les socialistes", l'ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis appelle dimanche à "s'opposer" à un accord entre le PS et LFI en vue des législatives et à "refonder" le parti.