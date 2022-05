Cyclisme: Sam Bennett remporte au sprint Eschborn-Francfort

La joie de l'Irlandais Sam Bennett, après avoir remporté au sprint la 61e édition de la course Eschborn-Francfort (Grand Prix de Francfort), le 1er mai 2022, devant le Colombien Fernando Gaviria (d) et le Norvégien Alexander Kristoff

Francfort (AFP) – L'Irlandais Sam Bennett a remporté dimanche au sprint la 61e édition de la course Eschborn-Francfort (Grand Prix de Francfort) et ouvert son compteur cette saison.

Le coureur de la formation Bora-Hansgrohe a devancé le Colombien Fernando Gaviria et le Norvégien Alexander Kristoff, quadruple vainqueur de l'épreuve et sur le podium pour la septième fois d'affilée, au terme des 183,9 km d'une course traditionnellement disputée le 1er mai dans les monts du Taunus autour de Francfort.

Le parcours comprenait huit ascensions, mais la dernière figurant à plus de 40 kilomètres de l'arrivée, comme de coutume ce sont les équipes de sprinteurs qui se sont disputées la victoire dans les rues de la capitale financière européenne.

Parfaitement lancé par son équipier néerlandais Danny van Poppel, qui a terminé 5e, Bennett a signé son premier succès en 2022 ainsi que depuis son retour au sein de Bora-Hansgrohe, à cinq jours du départ du Tour d'Italie à Budapest.

Le coureur irlandais de 31 ans succède au palmarès au Belge Jasper Philipsen, vainqueur en septembre dernier car la prédécente édition avait été perturbée par la pandémie de Covid.

