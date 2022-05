Ligue 1: Marseille, deuxième, balayé à domicile par Lyon (3-0)

Marseille (AFP) – Lyon s'est imposé avec brio à Marseille (3-0), qui voit Rennes et Monaco se rapprocher à trois points de sa deuxième place, dimanche au terme de la 35e journée de Ligue 1.

Castello Lukeba (55e), Moussa Dembélé (76e) et Karl Toko Ekambi (88e) ont offert un succès de prestige aux Lyonnais, septièmes du championnat et toujours en course pour se qualifier pour une Coupe d'Europe au terme de la saison.

