New York prêt pour son grand défilé de mode et de stars au gala du Met Museum

La chanteuse et auteure américaine Billie Eilish arrive au gala du Met à New York le 13 septembre 2021 ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – C'est l'une des montées des marches les plus courues de la planète: l'univers des célébrités et de la mode retrouve lundi soir le gala du Metropolitan Museum à New York, défilé extravagant de vedettes pour une soirée philanthropique, après deux éditions bouleversées par la pandémie.