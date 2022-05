Bruxelles propose un embargo progressif sur le pétrole russe et l'exclusion de la principale banque de Swift

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles le 27 avril 2022 Olivier HOSLET POOL/AFP/Archives

2 mn

Strasbourg (AFP) – Bruxelles propose d'arrêter d'ici six mois les importations européennes de pétrole russe et d'exclure la plus grosse banque russe, Sberbank, du système financier international Swift, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.