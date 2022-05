Dolly Parton, Eminem et Eurythmics entrent au panthéon du rock

Dolly Parton à Las Vegas, le 7 mars 2022 BRIDGET BENNETT AFP

New York (AFP) – La reine de la musique country Dolly Parton, le rappeur Eminem ou encore le duo Eurythmics ont fait leur entrée au célèbre Rock and Roll Hall of Fame, panthéon américain du rock et de la musique pop.