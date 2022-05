L1: la Ligue enquête sur un drapeau à connotation raciste déployé par des fans de Reims

Paris (AFP) – La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mercredi l'ouverture d'une instruction après le déploiement d'un "drapeau à connotation raciste" par des supporters rémois à Lorient le 1er mai en Ligue 1.

"Au regard de la gravité des faits, la Commission de la Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 18 mai 2022", explique la commission de discipline de l'instance.

Dimanche, à Lorient, un drapeau tricolore barré d'une croix celtique, symbole de l'ancien mouvement étudiant nationaliste d'extrême droite radicale du GUD (groupe union défense), avait été aperçu dans le parcage de Reims, selon plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux.

Les images avaient suscité l'indignation de la Ligue des droits de l'Homme et les clubs de Lorient et Reims avaient tous deux condamné le déploiement de ce drapeau "qui n’a pas sa place dans une enceinte sportive ou dans tout autre lieu public", selon les Merlus.

"On lutte contre ces gens-là et on ne leur fera aucune tolérance et aucun cadeau", avait déclaré le président de Reims Jean-Pierre Caillot sur France Bleu Champagne-Ardenne.

