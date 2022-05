Macron reçoit le Premier ministre indien pour parler d'Ukraine

Paris (AFP) – Emmanuel Macron va discuter mercredi soir de la guerre en Ukraine avec le Premier ministre indien Narendra Modi qui, en tournée en Europe, appelle au "dialogue" pour mettre un terme au conflit tout en évitant de condamner la Russie.

Le Premier ministre indien doit être reçu à l’Élysée à 19h00 pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail, a indiqué la présidence, en précisant qu'il s'agissait de sa troisième visite en France depuis 2017, tandis qu'Emmanuel Macron s'est déplacé en Inde en mars 2018.

La France veut "aider les Indiens à diversifier leurs approvisionnements" alors que la Russie lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie. Il s'agit "de ne pas mettre les Indiens dans une impasse, mais de leur proposer des solutions", a ajouté la présidence.

Lundi à Berlin, première étape de sa tournée européenne qui l'a mené ensuite à Copenhague pour un sommet Inde-Pays nordiques, Narendra Modi avait déclaré que le dialogue était "le seul moyen de résoudre le conflit" car "aucune partie ne peut en sortir victorieuse".

L'Inde s'est abstenue de condamner ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine, et de se joindre aux votes en ce sens à l'ONU.

Durant leur entretien, MM. Macron et Modi, qui entretiennent "une relation extrêmement chaleureuse", vont chercher à "approfondir le partenariat stratégique franco-indien, en particulier dans l'espace indo-pacifique", selon l’Élysée. La France a "une relation de confiance avec l'Inde", un pays rendu encore plus important depuis que le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont conclu en 2021 le pacte de sécurité Aukus, qui a privé la France d'un méga-contrat de sous-marins avec Canberra.

New Delhi a acquis 36 avions Rafale en 2016 et six sous-marins Scorpène, tandis que les deux pays coopèrent dans le nucléaire civil, EDF proposant de construire six EPR sur le site de Jaitapur. "Nous avons redoublé d'efforts pour essayer de conclure dans les meilleurs délais" ce projet, a indiqué l'Elysée.

