Wall Street fête la décision d'une Fed moins sévère que redouté

Le panneau de Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a paradoxalement fêté, en concluant en forte hausse, l'augmentation des taux d'un demi-point de pourcentage annoncée par la Banque centrale américaine (Fed) mercredi, parce que celle-ci exclut pour l'instant un resserrement plus sévère.