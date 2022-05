Wall Street ouvre en forte baisse, gueule de bois après la Fed

Le panneau de Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en forte baisse jeudi, revenue de l'euphorie qui avait suivi mercredi l'annonce d'une hausse marquée du taux de la Fed et les commentaires de son président.