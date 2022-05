Emma Stone dans un nouveau film silencieux et sombre du réalisateur grec Lanthimos

L'actrice américaine Emma Stone, égérie d'un court-métrage sombre tourné sur l'île grec de Tinos Aris MESSINIS AFP

4 mn

Athènes (AFP) – L'actrice américaine Emma Stone et le réalisateur grec Yorgos Lanthimos s'associent à nouveau pour un court-métrage silencieux et sombre, tourné en noir et blanc sur une île grecque battue par les vents.