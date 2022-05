La Bourse de Paris reste dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, à La Défense ERIC PIERMONT AFP

Paris (AFP) – La Bourse de Paris restait sur sa lancée de la semaine vendredi, restant dans le rouge (-0,90%) au lendemain d'une séance difficile à Wall Street et face aux perspectives économiques mondiales qui inquiètent de plus en plus.