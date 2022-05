Un album posthume de Dr John, légende de la Nouvelle-Orléans, attendu en septembre

Paris (AFP) – Un album posthume du chanteur-pianiste Dr John, figure légendaire du funk de la Nouvelle-Orléans qui écrivit aussi quelques belles pages de l'histoire du rock, sortira le 23 septembre.

Au moment de sa disparition, en 2019 à l'âge de 77 ans, Dr John terminait l'enregistrement de cet opus, "Things Happen That Way" (Concord/Universal Music).

La musique proposée dans ce qui sera le vingt-septième disque studio du "Night tripper" - depuis "Gris-Gris" en 1968 - navigue entre rock psychédélique et rhythm'n blues, selon une recette chère au musicien. Il aura aussi quelques nouvelles teintes country.

Voisinent dans cet album des reprises - "I’m So Lonesome I Could Cry" de Hank Williams ou "Ramblin’ Man", une chanson de Jack Clement popularisée par Johnny Cash - et des compositions personnelles du Dr John.

Willie Nelson, l'une des stars de la country music, et son fils Lukas Nelson, sont d'ailleurs au rang des invités d'un album enregistré dans sa ville de Louisiane avec quelques-uns des musiciens phares de la cité du jazz et du funk. Parmi eux figurent le bassiste Will Lee et les claviéristes Jon Cleary et David Torkanowsky. Aaron Neville, l'un des Neville Brothers, groupe mythique de New Orleans, vient aussi interpréter une chanson aux accent gospel.

Un autre disque rendra hommage à la rentrée à Dr John, musicien ayant marqué de sa classe le monde de la musique sur six décennies (du funk au jazz en passant par le rock et le rythm'n blues) et obtenu six Grammy Awards: "Night Trippin' (Tribute to Dr John", par le guitariste Matthis Pascaud et le chanteur blues-rock Hugh Coltman.

Ce disque, annoncé pour le 2 septembre, est centré sur les premiers albums de Dr John, ceux de la période dite psychédélique et vaudoue qui avait alors valu au musicien-chanteur le surnom de "voyageur de la nuit".

