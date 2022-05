Coupe d'Europe de rugby: quatre clubs français pour le dernier carré

Paris (AFP) – Qui de Toulouse, La Rochelle, Montpellier ou du Racing 92 va poursuivre l'aventure en demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby? Une certitude: au terme des quarts ce week-end, la France enverra dans le dernier carré au pire un club, comme en 2019, au mieux trois, comme l'an dernier.

Publicité Lire la suite

. Toulouse, la montagne avant une montagne

Pour préparer au mieux son match contre le Munster, le quintuple champion d'Europe a effectué un mini-stage dans les Hautes-Pyrénées, sous un temps "un peu pluvieux" opportun, dixit le jeune ailier Dimitri Delibes, qui aura fort à faire face à lui avec les internationaux irlandais Simon Zebo, Andrew Conway ou Keith Earls.

Le Stade toulousain s'est trouvé dans la défense de son titre un allié inattendu: Ed Sheeran. Un concert du chanteur britannique monopolise ce week-end le Thomond Park de Limerick, coeur de l'"armée rouge", le surnom des fervents supporters du Munster, contraints de se rendre samedi (16h00) à l'Aviva Stadium de Dublin. "C'est évidemment plus intéressant pour nous de jouer à l'Aviva (...) puisqu'ils ne seront pas vraiment à domicile", a relevé l'entraîneur des arrières toulousains Clément Poitrenaud.

L'ailier toulousain Dimitri Delibes contre Montpellier, le 20 mars 2022 au stade Ernest-Wallon à Toulouse Valentine CHAPUIS AFP/Archives

La saison dernière, Toulouse s'était imposé, en huitième de finale, pour la première fois de son histoire à Limerick (40-33), dans une enceinte vidée par le Covid-19. Même dans la capitale irlandaise, le talonneur Julien Marchand s'attend cette fois à une autre musique: "Ils ont un très gros public, peut-être l'un des plus beaux. Ça va être compliqué avec tous ces chants de supporters, mais il faut qu'on essaie de les prendre pour nous."

. La Rochelle-Montpellier, forcément un déçu

Le quart prévu samedi (18h30) au stade Marcel-Deflandre, s'il réserve logiquement une place dans le dernier carré pour un club français, fera forcément un déçu. Et bien malin qui peut prédire qui ce sera entre le Stade rochelais, finaliste malheureux de la compétition l'an dernier, et le MHR, leader du Top 14, mais qui reste sur trois défaites consécutives.

Conscient des difficultés actuelles du club héraultais, privé de ses Bleus Paul Willemse et Mohamed Haouas, son manager Philippe Saint-André la joue modeste: "On va à La Rochelle sans pression, on est les outsiders." Même son de cloche pour le talonneur Guilhem Guirado: "En ce moment, on pèche dans certains secteurs de jeu, mais quoi de mieux qu'un quart de finale de +Champions Cup+ pour se relancer?"

Le talonneur de Montpellier Guilhem Guirado contre Glasgow en Challenge européen, le 2 avril 2021 à Montpellier Sylvain THOMAS AFP/Archives

Chez les Maritimes, qualifiés pour leur troisième quart en quatre campagnes européennes, l'impatience domine, souligne leur manager Ronan O'Gara: "L'an dernier, on était tombé sur le dernier obstacle. Les joueurs qui sont compétiteurs, c'est en mai qu'on les voit. C'est maintenant que ça commence et notre objectif, c'est de continuer."

. Le Racing 92 en eaux troubles

Quel visage va présenter le Racing 92 dimanche (16h00) dans son Arena face à Sale? Celui, enthousiasmant, capable de mettre quatre essais en quarante minutes à Biarritz? Ou bien celui au rugby balbutiant, butant systématiquement sur le verrou biarrot?

Du côté de Sale, on avance pourtant sur la pointe des pieds. "Je connais assez bien les gars et leur caractère. Ils vont savourer ce moment. Nous savons que notre collectif est notre force. Il y a un véritable sentiment d'excitation et d'enthousiasme", a ainsi assuré l'ouvreur des Sharks AJ MacGinty.

Le centre du Racing 92 Virimi Vakatawa sur le terrain de Pau en Top 14, le 30 avril 2022 Thibault SOUNY AFP/Archives

Quoi qu'il en soit, pour leur sixième quart de Coupe d'Europe depuis la saison 2014-2015, les Ciel et Blanc semblent armés pour rejoindre le dernier carré. D'autant qu'ils n'ont plus perdu à l'Arena depuis novembre 2021. Et même depuis mars 2019 sur la scène continentale.

A l'époque, Toulouse s'était imposé devant le Racing (22-21) en... quarts de finale. L'occasion de savoir ce que le club des Hauts-de-Seine, qui reste sur cinq succès de rang, a vraiment dans le ventre.

Le dernier quart opposera samedi (18h30) deux des favoris de la compétition: les Anglais de Leicester et les Irlandais du Leinster.

© 2022 AFP