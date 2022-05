Angleterre: Arsenal talonne Chelsea, Leeds relégable

Londres (AFP) – En battant Leeds (2-1), Arsenal s'est rapproché à un point du podium et de Chelsea, dimanche, lors de la 36e journée de Premier League, alors que la victoire d'Everton à Leicester (2-1) fait plonger Leeds dans la zone rouge.

. Les Gunners au pied du podium

Arsenal a profité des nuls de ses voisins Chelsea et Tottenham, samedi, pour améliorer ses chances dans la course à la Ligue des Champions, bien aidé par un Leeds rapidement réduit à dix.

Avec 66 points, les Gunners, 4e, n'ont plus qu'une unité de retard sur les Blues, 3e, et en ont surtout quatre d'avance sur les Spurs, 5e. Ils se rendront jeudi chez leurs rivaux historiques du nord de Londres et valideraient, en cas de victoire, leur ticket pour la C1.

Pour venir à bout des Peacocks, ils n'ont même pas eu à beaucoup forcer leur talent. L'ouverture du score est venue d'une bourde monumentale du gardien français Illan Meslier, trop lent à dégager sur sa ligne et qui a été contré par Eddy Nketiah (1-0, 5e).

L'attaquant d'Arsenal Eddie Nketiah (g) vient de marquer contre Leeds, le 8 mai 2022 à Londres Glyn KIRK AFP

Deux minutes plus tard, la défense de Leeds a laissé Gabriel Martinelli trop seul le long de la ligne de touche. Le Brésilien a débordé et centré en retrait pour Nketiah qui a doublé la mise (2-0, 10e).

Pour ne rien arranger, le latéral Luke Ayling s'est rendu coupable d'un tacle inutilement violent, les deux pieds en avant sur Martinelli à la 27e minute, et a été invité par l'arbitre a rejoindre les vestiaires, laissant ses coéquipiers à dix.

En seconde période, un relâchement coupable des Gunners a permis à Diego Llorente de réduire le score (2-1, 66e). Mais la situation de Leeds, 18e avec 34 points et une différence de buts catastrophique (-35) est très précaire, d'autant que son prochain adversaire est Chelsea, avant la réception de Brighton et un déplacement à Brentford.

. Everton fait un grand pas vers le maintien

En allant l'emporter (2-1) chez Leicester, un peu démobilisé après son élimination en demi-finale de Ligue Europa Conférence, jeudi, Everton a réalisé une excellente opération dans la course au maintien.

Ces trois points, qui portent son total à 35, lui permettent laisser la place de 18e et premier relégable à Leeds et de dépasser aussi Burnley (17e), ces deux équipes n'ayant que 34 unités au compteur.

Le défenseur ukrainien d'Everton Vitaliy Mykolenko (g) marque sur le terrain de Leicester, le 8 mai 2022 Geoff Caddick AFP

Everton compte, en outre, un match en retard et se rendra mercredi à Watford, 19e et déjà condamné à la relégation. Une victoire accroîtrait considérablement les chances des hommes de Frank Lampard d'évoluer encore dans l'élite la saison prochaine.

Ce succès a été obtenu grâce à une magnifique volée de l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko (1-0, 6e) et surtout à une tête de Mason Holgate, sur un ballon repoussé par Kasper Schmeichel (2-1, 30e), alors que Patson Daka avait égalisé à la 11e pour les Foxes.

