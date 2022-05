Le "Multivers" du Dr Strange multiplie les entrées au box-office nord-américain

Benedict Cumberbatch à la première du film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" le 5 mai 2022 à New York

Los Angeles (AFP) – Le très attendu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" a multiplié les entrées pour se hisser en tête du box-office en Amérique du Nord, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Publicité Lire la suite

La suite des aventures du sorcier à la cape rouge, qui voit le héros de Marvel incarné par Benedict Cumberbatch explorer des mondes parallèles, a généré 185 millions de dollars de recettes en trois jours, ne laissant que des miettes à la concurrence.

C'est le second meilleur lancement depuis le début de la pandémie de coronavirus derrière "Spider-Man: No Way Home", qui avait déjà visité avec succès des mondes parallèles coexistants en totalisant 260 millions de dollars en 2021.

Le succès du "Dr. Strange" montre que le box-office en a fini avec les jours sombres de la pandémie, en enregistrant près de 10 fois plus de recettes que le même week-end l'année dernière.

Il relègue loin derrière le film d'animation "Les bad guys", des animaux hors-la-loi cherchant tant bien que mal à devenir gentils, qui engrangent seulement 9,8 millions de dollars en trois jours.

On retrouve à la troisième place un autre animal, le hérisson bleu qui récolte 6,2 millions avec "Sonic 2".

Encore des animaux, fantastiques cette fois, à la quatrième place avec "Les secrets de Dumbledore", nouvel épisode de la saga dérivée du monde d'Harry Potter. Le film a enregistré 4 millions de dollars.

"Everything everywhere all at once", un long-métrage voyageant lui aussi jusqu'à l'absurde dans l'univers des mondes parallèles, complète le top 5 avec 3,3 millions de revenus pour sa 7e semaine.

Voici le reste du Top 10:

6. "The Northman" (2,8 millions de dollars)

7. "Le Secret de la cité perdue" (2,5 millions)

8. "Un talent en or massif" (1,5 million)

9. "Memory Box" (1,2 million)

10. "Father Stu" (800.000 dollars)

© 2022 AFP