Remis du Covid, les théâtres de Broadway s'offrent en juin leurs récompenses

New York (AFP) – Après deux années bouleversées par la pandémie de Covid-19, les spectacles et comédies musicales de Broadway vont s'offrir leurs récompenses annuelles le 12 juin, parmi une liste de nommés dévoilée lundi à New York.

Publicité Lire la suite

"A Strange loop", pièce écrite par Michael Jackson (homonyme du chanteur et danseur disparu en 2009) et dont le texte a déjà remporté un prix Pulitzer, concourt dans 11 catégories des Tony Awards, que l'on compare aux Oscars pour le théâtre.

La pièce, qui brigue le Tony le plus prestigieux de la comédie musicale de l'année, raconte les difficultés d'un compositeur de Broadway "noir et queer".

"A Strange Loop" se battra pour le titre de meilleure comédie musicale contre "Girl from the North Country", spectacle qui se déroule pendant la période de la Grande Dépression aux Etats-Unis, avec des chansons de Bob Dylan, lauréat du prix Nobel de littérature.

Il faudra aussi compter avec "MJ", pièce biographique sur Michael Jackson (dix nominations), "Mr. Saturday Night", remake du film de 1992 de Billy Crystal, "Paradise Square", sur les relations raciales dans le New York du 19e siècle (dix nominations), et "Six", retraçant les vies des six épouses du roi d'Angleterre Henri VIII.

La pièce à succès "Company" de Stephen Sondheim, légende de Broadway disparue en novembre 2021 à 91 ans, est en lice pour neuf Tony Awards.

Enfin, "The Lehman Trilogy", qui relate l'histoire de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers dont la chute en 2008 avait déclenché une crise financière mondiale, brigue huit récompenses.

La cérémonie des Tony Awards sera présidée par l'actrice Ariana DeBose, qui vient de remporter un Oscar pour sa prestation d'Anita dans le film "West Side Story" de Steven Spielberg, et sera diffusée le 12 juin sur Paramount Plus et CBS depuis le célèbre Radio City Music Hall, en plein coeur de Manhattan.

La précédente cérémonie, en septembre 2021, avait fait un triomphe à la comédie musicale "Moulin Rouge!" en récompensant les pièces de la saison 2019-2020 brutalement interrompue en mars 2020 pendant 18 mois en raison de l'épidémie de Covid-19, qui avait particulièrement meurtri New York.

© 2022 AFP