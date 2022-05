Wall Street dévisse encore, technologie et énergie en tête

La façade du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a encore dévissé lundi, plombée par les valeurs technologiques et de l'énergie, reflétant les inquiétudes autour de l'inflation, de la réponse de la banque centrale américaine (Fed) et d'une possible récession.