A Metz, des soignants ukrainiens formés à la médecine de guerre

Pierre Catoire (3e en partant de la gauche), spécialiste de la médecine de guerre, montre à des soignants ukrainiens comment se servir d'un appareil à échographie, le 9 mai 2022 à Metz Jean-Christophe Verhaegen AFP

Metz (AFP) – La victime a été projetée à trois mètres lors d'une explosion, elle porte plusieurs plaies dont une au front et est inconsciente: autour d'elle, Mykola Kopytchak et Artem Ahantsev, deux soignants ukrainiens, ont 20 minutes pour stabiliser son état et la préparer à être transportée vers un hôpital.