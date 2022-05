GP de Miami: l'audience de la F1 continue sa progression aux Etats-Unis

Paris (AFP) – Le Grand Prix de Miami a été suivi aux Etats-Unis par une moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs, un record d'audience pour une course de F1 en direct à la télévision américaine, s'est félicitée la Formule 1 mercredi.

Pari gagné: en proposant une 2e course aux Etats-Unis, en plus de celle à Austin en octobre, la F1 continue de grandir au pays de l'Indycar et de la Nascar, à voir les chiffres records des téléspectateurs américains ayant suivi la victoire de Max Verstappen (Red Bull) sur la chaîne ABC.

Les qualifications du samedi diffusées sur ESPN ont attiré 953.000 téléspectateurs en moyenne, alors que les essais libres du vendredi ont été suivis par 398.000 téléspectateurs, deux records également depuis le retour de la F1 sur ESPN en 2018, relève un porte-parole de la F1.

Les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc (à droite) et Carlos Sainz casqués en mode NFL sur le podium du Grand Prix de Miami le 8 mai 2022 Chris Graythen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Portée par le groupe américain Liberty Media, qui a racheté les droits commerciaux de la discipline en 2017, la F1 a fait des Etats-Unis un marché prioritaire. En plus de Miami et d'Austin, Las Vegas accueillera dès 2023 un troisième Grand Prix, couvrant ainsi l'est, le centre et l'ouest du pays.

Après cinq courses, la saison 2022 enregistre une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs par course aux Etats-Unis, soit 49% de plus que la moyenne de la saison dernière (949.000 téléspectateurs) et 131% de plus qu'en 2020 (609.000 téléspectateurs).

Partie pour être battue, la saison 2021 représentait déjà un nouveau record d'audience aux USA, où la précédente meilleure moyenne datait de 1995 avec 748.000 téléspectateurs.

Le Néerlandais Max Verstappen le 7 mai 2022 sur le circuit automobile de Miami lors des essais du Grand Prix de F1 Brendan Smialowski AFP/Archives

En Europe, le GP de Miami, diffusé à 21h30 heure de Paris, a été suivi par 8,8 millions de personnes (Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Espagne, Suède et Royaume-Uni réunis), soit une hausse de 36% par rapport au Grand Prix des Etats-Unis 2021.

