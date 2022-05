Les transferts d'argent vers l'Ukraine vont bondir de plus de 20%

Le siège de la Banque mondiale à Washington, le 19 janvier 2022 Daniel SLIM AFP/Archives

Washington (AFP) – Les transferts d'argent vers les pays à revenus faibles et intermédiaires devraient augmenter de 4,2% cette année et l'Ukraine, qui subit l'offensive russe, en sera la principale bénéficiaire avec un bond attendu de plus de 20%, selon un rapport de la Banque mondiale publié mercredi.