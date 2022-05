Sénégal: trois sages-femmes condamnées après le décès d'une femme enceinte à l'hôpital

Manifestation pour la "justice" pour la jeune femme décédée à l'hôpital de Louga, à Dakar le 23 avril 2022 CARMEN ABD ALI AFP

Louga (Sénégal) (AFP) – Trois sages-femmes ont été condamnées mercredi par un tribunal sénégalais à six mois de prison avec sursis pour "non assistance à personne en danger", après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu une césarienne et dont le sort tragique a ému le pays.