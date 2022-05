"The Rock", plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères, prêt à battre un record

Le diamant blanc "The Rock", présenté à Genève le 6 mai 2022, avant sa mise aux enchères le 11 mai 2022 Fabrice COFFRINI AFP

Genève (AFP) – "The Rock" est prêt à battre un record. Le plus grand diamant blanc jamais mis aux enchères, estimé entre 20 et 30 millions de dollars, passera sous le marteau mercredi à Genève avec bon espoir de faire des étincelles.