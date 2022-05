Wall Street de nouveau en baisse, échaudée par l'inflation persistante

La station de métro Wall Street à New York SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a de nouveau chuté mercredi, mal à l'aise face à un indicateur d'inflation plus élevé que prévu, qui ouvre la porte à un durcissement encore plus marqué de la politique monétaire américaine.