L1: de Marseille à Lens, six clubs pour quatre places européennes

Valentin Rongier félicite Matteo Guendouzi après son but pour l'OM sur la pelouse de Lorient, le 8 mai 2022 FRED TANNEAU AFP

Marseille (AFP) – La course aux places européennes reste haletante avant la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, samedi (21h00), abordée par l'OM en pole position devant des Monégasques portés par un élan victorieux, alors que Nice et Rennes restent en embuscade pour le podium.