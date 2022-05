A New York, record d'enchères pour Degas et un bronze de Picasso

Une sculpture de Pablo Picasso, "Tête de femme (Françoise)" durant une présentation à la presse dans les locaux de Christie's à New York, le 29 avril 2022 Angela Weiss AFP

New York (AFP) – Une "Petite danseuse de quatorze ans", sculpture d'Edgar Degas, a fait sensation jeudi soir chez Christie's à New York, où elle a été vendue 41,6 millions de dollars, plus haut prix aux enchères pour une oeuvre de l'artiste français, tandis qu'un record a aussi été battu pour un bronze de Picasso.