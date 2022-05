Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter, qui s'effondre à Wall Street

Le logo de Twitter le 26 octobre 2020, sur une tablette et sur un smartphone à Toulouse Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

New York (AFP) – Le patron de Tesla et homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a indiqué vendredi suspendre le rachat de Twitter dans l'attente de détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social.