La Corée du Nord annonce son premier mort du Covid et une "propagation" nationale

Parade des "forces paramilitaires et de sécurité publique" à Pyongyang le 9 septembre 2021 STRINGER KCNA VIA KNS/AFP

Séoul (AFP) – La Corée du Nord a annoncé vendredi son premier mort du Covid-19, précisant que plus de 187.000 personnes ayant de la fièvre étaient "isolées et soignées" et que le virus s'était déjà répandu "dans tout le pays".