Le prochain film avec les Inconnus réalisé par Riad Sattouf (producteur)

Paris (AFP) – Le prochain film avec le trio comique des Inconnus sera réalisé par Riad Sattouf, auteur de bande dessinée et metteur en scène, a indiqué le producteur de ce long-métrage.

L'annonce a été faite par Renaud Davy, de Pan Distribution, lors d'une émission jeudi sur Youtube du média spécialisé en cinéma Boxoffice Pro.

Celui-ci a évoqué, parmi les films à venir, "un duo qu'on attend tous avec impatience, en tout cas une équipe qui est prometteuse: (...) les Inconnus menés par Riad Sattouf".

La date de sortie est prévue "fin 2023, début 2024", a-t-il ajouté. Le titre n'a pas été précisé.

Ce sera le troisième film de Riad Sattouf, l'auteur de la série de BD autobiographiques "L'Arabe du futur", après "Les Beaux Gosses" (2009) et "Jacky au royaume des filles" (2014).

Quant aux Inconnus, le trio de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus n'a pas été à l'affiche d'un film depuis 2014 et "Les Trois Frères: le retour", qui avait cumulé 2,3 millions d'entrées.

En janvier 2022, Bernard Campan avait confié à l'AFP que le trio avait été invité "à participer dans un film".

Ce n'est "pas un film des Inconnus", avait-il souligné.

"à cette occasion, le groupe va se reformer mais ce n'est pas, comme je l'ai lu ou entendu: +Le groupe va se reformer sur scène ou...+. Non, c'est pour l'occasion d'un film auquel on va participer et j'en suis ravi. Je suis ravi de retrouver mes compères et comparses et amis", avait-il poursuivi.

En 1995, leur premier film "Les Trois Frères" avait triomphé avec plus de 7 millions de spectateurs et décroché le César de la meilleure première œuvre.

