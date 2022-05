L1: Rennes-Marseille pour la C1, Bordeaux au bord de la relégation

Le milieu offensif de Marseille Amine Harit tire au but contre Rennes en Ligue 1 le 19 septembre 2021 à Marseille

Paris (AFP) – Rennes et Marseille s'affrontent dans une finale pour la qualification à la prochaine Ligue des champions, samedi (21h00) lors d'une 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, qui peut sceller la descente de Bordeaux, opposé à Lorient.

Publicité Lire la suite

- L'affiche: Rennes - Marseille

A deux journées de la fin d'une saison marathon, Marseille (2e, 68 pts) tient la corde dans la course pour la deuxième place, permettant d'accompagner le Paris SG, champion, en phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine.

"On n'a pas besoin d'en parler entre nous pour savoir à quel point la Ligue des champions est importante pour le club, ses finances, les supporters, les joueurs. Ça peut changer beaucoup de choses", a admis le milieu marseillais Valentin Rongier.

Classement de la Ligue 1 de football Vincent LEFAI AFP

Mais les Olympiens tirent la langue au moment de se déplacer à Rennes (5e, 62 pts), un obstacle de taille pour une équipe privée, notamment, de son maître à jouer Dimitri Payet, blessé.

"Notre qualification ne dépend que de nous, pas des résultats des autres équipes. Il faudra gagner à Rennes", a rappelé l'entraîneur Jorge Sampaoli.

Battus à Nantes mercredi (2-1), les Bretons espèrent toujours décrocher la 2e place, dans "un championnat très bizarre" qui donne le droit aux rêves les plus fous, selon le technicien rennais Bruno Genesio.

Monaco, à l'affût derrière l'OM (3e, 65 pts), gardera aussi un oeil sur ce choc déterminant. Face à Brest, les Monégasques visent un 9e succès consécutif qui leur permettrait d'accentuer la pression sur leurs concurrents.

Le chiffre: 31

Lanterne rouge (20e, 27 pts), Bordeaux peut être rétrogradé en Ligue 2 en cas de défaite contre Lorient. Une victoire peut ne pas suffire pour les Girondins, si Saint-Etienne (18e, 31 pts) bat Reims dans le même temps.

La dernière descente du club au scapulaire remonte à 31 ans, en 1991, et c'était à cause d'un déficit budgétaire trop important. Celle précédente, pour des raisons sportives, avait eu lieu... 31 ans auparavant, en 1960.

Le défenseur suédois de Bordeaux Anel Ahmedhodzic après la défaite à domicile contre Saint-Etienne en Ligue 1 le 20 avril 2022 ROMAIN PERROCHEAU AFP/Archives

Le cycle risque de se répéter pour une équipe trop friable en défense, qui n'a gagné qu'un seul de ses 14 derniers matches. "On est loin de la Ligue 1", a concédé l'entraîneur David Guion dimanche après le lourd revers à Angers (4-1).

Le joueur: Kevin Gameiro

Derrière Nice (4e, 63 pts) et Rennes, Strasbourg (6e, 60 pts) pousse pour décrocher une Coupe d'Europe. Battus une seule fois sur les 14 derniers matches, les Alsaciens finissent bien leur saison, sous l'impulsion de leur buteur Kevin Gameiro.

L'ancien de Valence et Séville a marqué face au PSG (3-3) et à Brest (1-0), pour offrir à son club formateur des précieux points qui le maintiennent dans la course, avant de recevoir Clermont.

L'attaquant de Strasbourg Kévin Gameiro sur la pelouse d'Angers en Ligue 1 le 13 février 2022 JEAN-FRANCOIS MONIER AFP/Archives

Le joueur de 35 ans a inscrit onze buts en championnat cette saison, son meilleur total depuis 2016-2017 (12), lorsqu'il jouait pour l'Atlético Madrid.

Avec 161 buts, il est même le troisième meilleur marqueur français des cinq grands championnats européens au XXIe siècle, derrière Karim Benzema et Thierry Henry, selon le statisticien Opta.

Programme de la 37e journée de Ligue 1

Samedi

(21h00) Bordeaux - Lorient

Rennes - Marseille

Troyes - Lens

Montpellier - Paris SG

Saint-Etienne - Reims

Nice - Lille

Strasbourg - Clermont

Monaco - Brest

Metz - Angers

Lyon - Nantes

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 80 36 24 8 4 81 36 45

2. Marseille 68 36 20 8 8 59 36 23

3. Monaco 65 36 19 8 9 59 36 23

4. Nice 63 36 19 7 10 48 31 17

5. Rennes 62 36 19 5 12 78 38 40

6. Strasbourg 60 36 16 12 8 59 39 20

7. Lens 58 36 16 10 10 57 45 12

8. Lyon 55 36 15 11 10 61 48 13

9. Nantes 54 36 15 9 12 52 44 8

10. Lille 51 36 13 12 11 43 45 -2

11. Brest 48 36 13 9 14 45 49 -4

12. Reims 43 36 10 13 13 39 40 -1

13. Montpellier 43 36 12 7 17 49 55 -6

14. Angers 38 36 9 11 16 42 54 -12

15. Troyes 37 36 9 10 17 35 49 -14

16. Clermont 36 36 9 9 18 37 66 -29

17. Lorient 34 36 8 10 18 34 62 -28

18. Saint-Etienne 31 36 7 10 19 40 74 -34

19. Metz 28 36 5 13 18 34 64 -30

20. Bordeaux 27 36 5 12 19 48 89 -41

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le 3e disputera le 3e tour préliminaire. Le 4e est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 5e est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Nantes, vainqueur de la Coupe de France, est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de L2 sorti vainqueur des pré-barrages.

Nice et Lyon ont subi un retrait d’un point pour raisons disciplinaires.

© 2022 AFP