Après plus de 30 ans, McDonald's quitte définitivement la Russie

Le McDonald's de la place Pouchkine, le 13 mars 2022, le premier à avoir ouvert à Moscou en janvier 1990, peu avant l'effondrement de l'URSS - AFP/Archives

New York (AFP) – Un symbole de la fin de la Guerre Froide quitte Moscou: après plus de 30 ans de présence en Russie, McDonald's a annoncé lundi se retirer entièrement du pays et vendre ses activités en réaction à l'invasion de l'Ukraine.