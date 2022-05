Prix Marc-Vivien Foé 2022 : l'Ivoirien Seko Fofana élu joueur africain de l'année en Ligue 1

TROPHÉE

Fin du suspens. L’international ivoirien Seko Fofana a remporté lundi l'édition 2022 du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison par France 24 et RFI. Une consécration pour le capitaine du RC Lens.

Le jury a tranché : le capitaine du RC Lens, l'Ivoirien Seko Fofana est le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison 2021/2022. Il remporte le prix Marc-Vivien Foé remis par RFI et France 24. Une victoire qui n'a pas souffert de contestation : 80 % de spécialistes l'ont placé sur leur podium personnel et 56 % sur la plus haute marche.

Il devance les deux défenseurs du Stade rennais : Hamari Traoré et Nayef Aguerd, respectivement deuxième et troisième du classement. Il succède à son coéquipier Gael Kakuta.

Un prix couronnant une belle saison

Capitaine et pilier du RC Lens, Seko Fofana a été l'un des principaux acteurs de la très belle saison du club nordiste, classé dans la première partie du tableau pour la deuxième saison consécutive, deux ans après sa promotion en Ligue 1.

Seko Fofana a été désigné par un jury composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain à partir d'une liste de 12 joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24.

Depuis 2011, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais brutalement décédé durant un match au stade de Gerland à Lyon, le 26 juin 2003. Sont éligibles pour le prix Marc-Vivien Foé les joueurs ayant porté les couleurs d'une équipe nationale africaine et ayant disputé au moins 15 matches en Ligue 1 cette saison.

• Les lauréats des précédentes éditions

2021 : Gaël Kakuta (RD Congo)

2020 : Victor Osimhen (Nigeria)

2019 : Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire)

2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun)

2017 : Jean Michaël Seri (Côte d'Ivoire)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc)

2015 : André Ayew (Ghana)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2012 : Younès Belhanda (Maroc)

2011 : Gervinho (Côte d'Ivoire)

2010 : Gervinho (Côte d'Ivoire)

2009 : Marouane Chamakh (Maroc)

