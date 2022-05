Marché de l'art: nouveau record à New York avec la vente de la collection Macklowe

Le tableau de Mark Rothko "Untitled", photographié le 6 mai 2022, vendu le 16 mai chez Sotheby's pour 48 millions de dollars TIMOTHY A. CLARY AFP

2 mn

New York (AFP) – L'hyper dynamique marché des ventes aux enchères d'oeuvres d'art à New York a encore battu un record revendiqué par la maison Sotheby's: 922 millions de dollars pour la très réputée collection Macklowe vendu en deux fois, en novembre dernier et lundi soir.