JO de Paris 2024: du végétal et du local dans l'assiette

Image d'illustration de différents types de salades prise le 5 avril 2022 à Berlin Tobias SCHWARZ AFP/Archives

Paris (AFP) – Plus de végétal et 80% de produit en France dans l'assiette: les organisateurs des JO de Paris 2024 promettent une alimentation responsable et locale pour les 13 millions de repas servis pendant les Jeux olympiques et paralympiques.