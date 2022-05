Le Cachemire indien, un territoire sous surveillance de plus en plus orwellienne

Un caméra de surveillance à l'extérieur d'un commerce, le 5 mai 2022 à Srinagar, au Cachemire indien Tauseef MUSTAFA AFP

Srinagar (Inde) (AFP) – Un environnement de plus en plus orwellien s'instaure au Cachemire sous administration indienne où les commerces et entreprises privées ont, depuis avril, l'obligation d'être tous équipés de systèmes de vidéosurveillance : tel "Big Brother", l'Inde vous tient à l'oeil.