Wall Street accélère son repli après le rebond de la veille, inquiète pour la consommation

Le bâtiment du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York accélérait son repli en milieu de séance mercredi, effaçant potentiellement les gains du rebond substantiel de la veille, du fait de prises de profits et de l'annonce de résultats de sociétés décevants dans le secteur de la distribution, qui inquiètent pour la consommation, moteur de l'économie américaine.