Inquiète pour la croissance, Wall Street ne parvient pas à stopper sa baisse

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une nouvelle baisse jeudi, dans un climat toujours morose alimenté par des signes d'essoufflement de la croissance américaine, coupée dans son élan par l'inflation et un durcissement monétaire.