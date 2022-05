Un milliardaire japonais vend un Basquiat à New York pour 85 millions de dollars

Ce tableau monumental de Jean-Michel Basquiat a été vendu le 18 mai 2022 aux enchères publiques chez Phillips à New York pour 85 millions de dollars Tolga Akmen AFP

New York (AFP) – Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, grand collectionneur d'art et récent touriste de l'espace, a vendu mercredi soir à New York un tableau monumental de l'Américain Jean-Michel Basquiat pour 85 millions de dollars, raflant une plus-value de près de 28 millions de dollars.