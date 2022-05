Pap Ndiaye, un historien spécialiste des minorités devient ministre français de l'Education

Le ministre français de l'Éducation Jean-Michel Blanquer (D) passe le relais à son successeur Pap Ndiaye (G), à Paris, le 20 mai 2022 EMMANUEL DUNAND AFP

Paris (AFP) – Pap Ndiaye, de père sénégalais et mère française, nommé vendredi ministre français de l'Education et de la Jeunesse, est un historien respecté, spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités.