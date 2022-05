L1: Marseille, Monaco, Rennes et Nice européens, Bordeaux et Metz en L2

La joie des Marseillais dont Matteo Guendouzi (c) vainqueurs de Strasbourg et qualifiés pour la Ligue des champions, le 21 mai 2022 au Stade Vélodrome Sylvain THOMAS AFP

Nantes (AFP) – Marseille s'est qualifié samedi pour la Ligue des Champions et Monaco, Rennes et Nice ont aussi validé un billet européen à l'issue de la dernière journée d'une Ligue 1 qui perd Bordeaux et Metz et voit Saint-Etienne arracher un sursis.