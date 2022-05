A peine nommé, le ministre des Solidarités Damien Abad face à des accusations de viols

Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, lors de la passation de pouvoirs au ministère de la Santé, le 21 mai 2022 à Paris Geoffroy VAN DER HASSELT AFP

Paris (AFP) – Tout juste nommé vendredi, le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad se retrouve confronté à des accusations de viols datant de 2010 et 2011, révélées par Mediapart et qu'il a contestées dimanche "avec la plus grande force".