L1: l'éclat Mbappé, Messi sifflé, tribunes débordées… tops et flops de la saison

Le PSG sacré, champion de France, peut soulever l'Hexagoal de la saison 2021-2022 au Parc des Princes, le 21 mai 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Paris (AFP) – La saison 2021-2022 a été souvent spectaculaire sur les terrains et parfois secouée en tribunes, avant de baisser son rideau samedi sur une "soirée folle" entre la course à l'Europe, indécise jusqu'au bout, et la lutte pour le maintien, impitoyable.