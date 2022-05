Ukraine et Covid vont peser sur l'Assemblée mondiale de la santé

Une ambulance passe devant un bâtiment incendié dans la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, le 2 avril 2022 FADEL SENNA AFP/Archives

Genève (AFP) – La guerre en Ukraine et son cortège de menaces planétaires, une pandémie de Covid-19 interminable: les 194 pays membres de l'OMS se retrouvent à Genève dimanche dans ce contexte compliqué pour échafauder un système de santé mondial plus efficace et juste.