Basket: un match NBA Chicago-Detroit organisé à Paris en janvier 2023

Paris (AFP) – La NBA fait son grand retour en France! Trois ans après avoir accueilli les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, Paris-Bercy va recevoir deux autres franchises mythiques: les Chicago Bulls y affronteront les Detroit Pistons le 19 janvier 2023, pour un match de saison régulière.

La Ligue nord-américaine de basket l'avait promis, mais la pandémie de Covid-19 a retardé ses plans. Il aura donc finalement dû attendre trois ans pour avoir un deuxième match de son prestigieux championnat en France.

Ce sera fin janvier dans l'antre de Bercy, site qui accueillera la phase finale des tournois olympiques masculin et féminin de basket, 18 mois plus tard.

"C'est fabuleux! La NBA est de retour à Paris, il me tarde vraiment. Paris est l'une des plus belles villes au monde, le pays est fabuleux et nous sommes impatients de voir les Bulls et Pistons y jouer", s'est réjoui auprès de l'AFP B.J. Armstrong, ancien meneur de Chicago durant la première période de Michael Jordan sur les rives du Michigan.

"Sans l'ombre d'un doute, Paris a une immense communauté basket. A chaque fois que l'on y va, je suis juste impressionné par les fans que l'on voit, et la façon dont ils suivent la saison NBA", ajoute le triple champion (1991, 1992, 1993), sélectionné au All-Star Game en 1994.

Il y a trois ans, 15.000 heureux élus (sur plus de 100.000 demandes!) avaient pu voir le Grec Giannis Antetokounmpo, MVP 2019 et 2020, pour le premier grand show de la NBA en France pour un match de saison régulière, que les Bucks avaient remporté contre les Hornets de Charlotte.

Dans huit mois, ce seront les Bulls, qui ont fait rêver les fans de basket dans les années 1990 avec Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, qui débarqueront à Bercy, pour y affronter les Pistons de Detroit, rivaux des Bulls à l'Est aux débuts de Jordan, avec Isiah Thomas (sacres en 1989 et 1990).

Les Bulls, encore loin de leur période dorée des années 1990, ont repris un tout petit peu d'éclat cette saison, derrière notamment les prestations remarquées de DeMar DeRozan, arrivé à Chicago l'été dernier.

"Chicago a réalisé une énorme saison régulière, DeMar DeRozan a été simplement sensationnel", note B.J. Armstrong. Sixièmes de la Conférence Est, les Bulls se sont ensuite inclinés 4-1 au premier tour des play-offs contre les Bucks.

Jordan et Magic à Paris

DeRozan sera l'une des deux attractions des Bulls à Paris, avec le spectaculaire Zach LaVine, lauréat du concours de dunks du All-Star en 2015 et 2016, s'il est toujours à Chicago la saison prochaine (il est agent libre cet été).

Avant-derniers de la Conférence Est cette saison avec seulement 23 victoires, les Pistons sont en reconstruction autour de Cade Cunningham, drafté en première position en 2021.

"C'est un joueur incroyable, qui fera partie des tous meilleurs joueurs NBA. C'est une équipe qui s'améliore et joue de mieux en mieux", observe B.J. Armstrong.

Pour le public français, ce sera aussi l'occasion de (re)voir le prometteur Killian Hayes, drafté en 7e position (meilleur classement d'un tricolore) en 2020, s'il reste aux Pistons d'ici là.

Pour la NBA, ce match est le 34e disputé en dehors des Etats-Unis et du Canada, dans ce qu'elle appelle les "Global Games", lancés en novembre 1990 et accueillis dans quatre pays: Japon et Mexique dans les années 1990 et au début des années 2000, puis Mexique et Grande-Bretagne dans les années 2010, et enfin la France.

Avant les matches de saison régulière, la NBA s'est exportée en dehors de ses terres pour des matches de présaison ou des tournées promotionnelles dès les années 1980 --Paris en a accueilli dès 1991, avec les Lakers de Magic Johnson, qui avaient notamment affronté le CSP Limoges de Richard Dacoury.

Le "Dac'" avait d'ailleurs eu la chance quelques années plus tard, en 1997, de faire face à Bercy également à une autre légende de la NBA, Michael Jordan, lors d'un tournoi promotionnel de pré-saison entre les Bulls et le PSG Basket.

