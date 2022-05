Burj Khalifa, tour Eiffel et Taj Mahal champions de Google Street View

Un véhicule Google Street View dans le centre de Bruxelles, le 24 mai 2022 VIRGINIE LEFOUR BELGA/AFP

3 mn

Paris (AFP) – La tour Burj Khalifa à Dubaï, la tour Eiffel et le Taj Mahal en Inde sont les trois sites les plus visités dans le monde via Google Street View, selon Google qui fête les 15 ans de son célèbre outil de visualisation géographique.