Cuba: deux artistes dissidents jugés les 30 et 31 mai

L'artiste dissident Luis Manuel Otero Alcantara, lors d'une grève de la faim le 30 avril 2021 à La Havane (photo remise par la poète et militante cubaine Katherine Bisquet) - Katherine Bisquet/AFP

La Havane (AFP) – Les artistes dissidents cubains Luis Manuel Otero Alcantara et Maykel Osorbo, dont Washington réclame la libération, seront jugés les 30 et 31 mai, des peines de sept et 10 ans étant requises notamment pour désordre public.