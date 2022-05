Wall Street replonge, déçue par les résultats d'entreprises

La façace du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert dans la rouge mardi, ramenée sur terre par de mauvais résultats d'entreprises, affectés par l'inflation ainsi que par la hausse des taux, et qui annoncent un ralentissement de l'économie.