"Stranger Things" revient vendredi pour une saison 4 "plus effrayante"

Les acteurs américains Noah Schnapp et Priah Ferguson posent le 24 mai 2022 à Paris avant une projection en avant-première au Cirque d'hiver d'épisodes de la saison 4 de Stranger Things Geoffroy VAN DER HASSELT AFP

2 mn

Paris (AFP) – Les fans trépignaient depuis trois ans, ils seront servis: la série fantastique à succès "Stranger Things" revient vendredi sur Netflix pour une quatrième et avant-dernière saison explosive, plus longue et surtout "plus effrayante", ont assuré ses acteurs Noah Schnapp et Priah Ferguson à l'AFP.